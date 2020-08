Como está relação de Sofia Richie e Scott Disick após ele viajar com Kourtney

Sofia Richie e Scott Disick colocaram fim na relação de idas e vindas mais uma vez. Uma fonte revelou ao E! News que o status do relacionamento de Sofia e Scott "muda diariamente", mas no momento eles estão separados.

"As coisas têm sido ótimas entre eles. Scott tem passado todos os dias com Kourtney e as crianças e passou férias com ela", explicou a fonte. "As coisas sempre são tensas entre Scott e Sofia quando ele viaja com ela".

Kourtney Kardashian e Scott estão curtindo viagem em Couer d'Alene, Idaho, com alguns outros amigos celebridades. A fonte diz que ele tem passado "a maior parte" de seu tempo com Kourtney e seus filhos, porque a família é sua "prioridade principal" no momento.

Por outro lado, a fonte conta que Sofia se tornou "mais independente de Scott".

"Eles ainda estão em contato e se viram diversas vezes no último mês, mas não são mais inseparáveis como antes", adiciona a fonte.