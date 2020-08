Restaurante de mulher que quebrou obra de Romero Britto ganha milhares de seguidores

Porém, no fim de toda essa confusão, Madeleine acabou colhendo frutos. Na web, vários internautas brasileiros ficaram ao lado dela e lamentaram que o artista tenha maltratado seus funcionários. Como se não bastasse, a página do Instagram do local, que tinha somente 14 mil seguidores antes do vídeo viralizar, agora está com 162 mil (até essa matéria ser feita). É mole?

"Romero Britto NÃO nos representa e nós NÃO concordamos com a atitude dele", disse uma seguidora em uma foto de Madeleine. "Nunca passará frio pois está coberta de razão", comentou outro.

Adicionando ainda mais lenha na fogueira, Madeleine também foi questionada se aceitaria um pedido de desculpas do artista. "Ele não me deve uma desculpa. Todo o povo, toda a nação do Brasil me mandou mensagens dizendo: 'Te peço perdão por Britto'. Ele tem que pedir perdão ao seu país. Senhor Britto, seja humilde, peça perdão a seu pais. Porque eles dizem que você não os representa e isso é muito forte", disse a empresária.