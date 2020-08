Lili Reinhart rebate entrevista "caça-clique" sobre seu término com Cole Sprouse

Lili Reinhart está abrindo seu coração. Lili, que assumiu sua bissexualidade, fez questão de esclarecer uma entrevista da qual os fãs logo entenderam que seria sobre o fim do namoro com Cole Sprouse.

A manchete da entrevista, publicada nesta terça-feira, 18, dizia "Lili Reinhart passou por um desgosto. Ela quer contar a vocês sobre isso".

Quando começaram a ler o post, os fãs especularam que uma citação da estrela de Riverdale era sobre o término com Sprouse, em maio deste ano.

Ao descrever sua coleção de poemas chamado Aulas de Natação, a musa de 23 nos compartilhou: "Senti a necessidade de escrever isso porque estava com medo – e estou com medo – de que as pessoas tentassem criar suas próprias ideias de como era ou parece minha vida amorosa. Eu não estou dizendo, ‘Meu namorado transou com outra mulher'. Estou dizendo, ‘Me senti traída'".