Laís Ribeiro dá dicas de como tratar o cabelo

Além disso, a nossa estrela também revelou que opta por fazer o corte Bordado, que foca nas pontas do cabelo e também tem o objetivo de acabar com as pontas duplas e ressecadas, que às vezes acabam ficando com as famosas "pontinhas brancas".

Lais também disse que costuma fazer a hidratação no salão e opta por usar um produto bem famoso em casa: o óleo de coco. Porém, a angel afirmou que só passa da metade do cabelo pra baixo, assim ele não fica muito pesado ou oleoso.