Fãs de Taylor Swift creem que nova música the lakes é sobre Joe Alwyn

"Eu quero auroras e prosa triste / Eu quero ver glicínias crescerem bem sobre meus pés descalços / Porque eu não me movo há anos / E eu quero você bem aqui", continua Swift. "Uma rosa vermelha cresceu de um solo congelado / Sem ninguém por perto para twittar / Enquanto eu tomo banho em piscinas à beira do penhasco / Com meu amor calamitoso e dor intransponível".

E a estrela já havia usado a comparação de flores ao escrever sobre o namoro com Alwyn, com quem ela gerou os primeiros rumores de romance em 2016.

"Todas as minhas flores cresceram novamente como espinhos / Janelas depois da tempestade / Ele acendeu uma fogueira apenas para me manter aquecida", canta ela em Call It What You Want.