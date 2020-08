Recomendado para você : Romana Novais rebate crítica sobre chá revelação com fogos de artifício

Romana Novais e Alok descobriram que seriam papais de uma menina através de um inusitado chá revelação. No entanto, Romana e Alok receberam críticas pela forma, digamos, ostentação do pequeno evento.

Como os internautas sabem, a descoberta do sexo do bebê se tornou viral na web pelo fato de ter ocorrido através de fogos de artifício, dos quais foram soltos do prédio vizinho ao do casal, localizado em São Paulo.

Com a presença de familiares, os dois estouraram bexigas mas não apareceu a cor indicativa. "Uai?", disse a médica.

Foi quando fogos com fumaça rosa surgiram do alto do outro edifício.