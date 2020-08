Mulher que destruiu obra de Romero Britto diz: "Peça perdão a seu país"

Madeleine Sánchez, que destruiu obra de Romero Britto na frente do artista, deu entrevista sobre o incidente ao Despierta America. Dona do restaurante onde Romero teria destratado seus funcionários, Madeleine desabafou sobre a atitude do brasileiro e disse que ele deve desculpas a seu país.

Após o video de 2017 viralizar nas redes sociais, o apresentador Raúl González questionou a empresária sobre os comentários de que ela estaria se aproveitando da fama na web.

"Isso é falso. Não estou me aproveitando disso, esse mau momento que eu passei já faz 3 anos. Esse senhor destriu o coração de meus empregados, e eu destruí o coração que eu ganhei do meu esposo", disse ela sobre a obra Big Apple, avaliada em R$ 26 mil.