Boninho revela que BBB21 não terá influencers nem famosos

Boninho, diretor do Big Brother Brasil, deu detalhes sobre a nova edição do programa. Em post no Instagram, Boninho contou que o BBB21 não terá famosos nem influencers, como neste ano.

"Estamos de olho nas inscrições, só nas inscrições. Não temos olheiros, não chamamos influencers, nem celebridade!", garantiu ele.

"O trabalho agora é olhar quem correu atrás. O pessoal do Sudeste vai começar a receber nosso e-mail. Só usamos xxxx@redeglobo.com.br!", alertou.