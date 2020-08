Kardashians enfrentam pandemia do coronavírus em KUWTK

Assim como vários famosos, as Kardashians tiveram que lidar com a pandemia do coronavírus e mostraram tudo em episódio de Keeping Up With the Kardashians. Em trecho do reality, podemos conferir como as estrelas enfrentaram o momento delicado em família.

"Todo mundo no mundo está falando sobre coronavírus", disse Scott Disick, em cena na qual Khloé Kardashian faz teste para a doença.

Mais tarde, Kim Kardashian revela que "está super preocupada por Khloé estar tão doente", e em seguida vemos uma cena da mãe de True tossindo na cama.

"As coisas estão aumentando", revela Kourtney Kardashian para a câmera.

Enquanto isso, Kim fica sabendo que Paris está prestes a fazer um lock down antes do desfile de Kanye West.