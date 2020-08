Yudi Tamashiro revela que está em um namoro sem sexo

"Na verdade, você não coloca sua expectativa no sexo, você coloca na outra pessoa, nas atitudes, no apoio dela, no verdadeiro amor. Assim o namoro passa para um noivado e depois para um casamento. Acredito nisso", explicou ele.

"Vejo várias pessoas quebrando muito a cabeça quando começam a namorar porque chega em um dia difícil de trabalho, com a cabeça cheia, e liga para a namorada, que vai na sua casa, você acaba tendo relação sexual e pronto. Você fica mais leve, mais tranquilo e nem conversa. Mas você não tem a companhia da pessoa para te trazer uma palavra e resolver verdadeiramente o seu problema. Você fica usando o sexo como uma muleta, um escape".