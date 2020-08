Whindersson e Felipe Neto se comprometem a ajudar menina de 10 anos vítima de estupro

Após ter o pedido da realização do aborto negado em hospital de Espírito Santo, a vítima foi transferida para outro estado em sigilo.

Porém, a ativista de extrema-direita, Sara Winter, divulgou todas as informações sobre o caso, incluindo o nome da criança e o endereço do hospital onde ela seria internada para realização do aborto. Com isso, um grupo de fundamentalistas religiosos fez protesto em frente ao hospital, em Recife, Pernambuco, ameaçando invadir o local, e chamando o médico que cuida do caso de "assassino".