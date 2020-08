Liam Hemsworth vive de forma "completamente diferente" após término com Miley

A gente já sabe que Liam Hemsworth seguiu em frente com Gabriella Brooks após término com Miley Cyrus. E nesse domingo, 16, fontes do E! News afirmam que Liam vive uma vida "completamente diferente" no momento.

"Liam está feliz em ter seguido em frente e está vivendo uma vida completamente diferente agora. A forma como as coisas acabaram entre eles não caiu muito bem para ele e ele estava triste com tudo. Levou tempo para ele chegar a um acordo com o fim da relação e processar tudo", revelou a fonte.

"Ele sabe que ele está melhor e que eles precisavam seguir em frente", adicionou.

Após essa fase, o astro de Jogos Vorazes parece estar muito bem com a nova namorada. Liam e Gabriella foram flagrados há dois dias almoçando em Byron Bay, na Austrália.