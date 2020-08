Meghan Markle diz que está ansiosa para usar a sua voz nos EUA

Mas quando o duque e a duquesa pararam de trabalhar para a Família Real em março, eles ganharam mais liberdade para agir e falar sobre qualquer assunto, incluindo desigualdade racial e de gênero.

"Para voltar e apenas ver este estado de coisas, acho que no início, para ser honesta, foi simplesmente devastador. Foi muito triste ver onde nosso país estava naquela momento", disse Meghan a Emily. "Se houver alguma fresta de esperança nisso, eu diria que nas semanas após o assassinato de George Floyd, nos protestos pacíficos que você estava vendo, nas vozes que estavam saindo, na maneira com que as pessoas estavam realmente assumindo papel... Passou da tristeza para um sentimento de inspiração absoluta, porque posso ver que a maré está mudando".