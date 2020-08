Khloé Kardashian exibe novo visual ao ser vista com Tristan Thompson

Khloé Kardashian está de visual novo! No início da semana, Khloé, que voltou a filmar Keeping Up With the Kardashians, exibiu novo visual ao lado de Tristan Thompson, pai de sua filha True.

Nos cliques, a estrela aparece ostentando um long bob elegante com os fios mais escuros. Ela retornava da viagem de aniversário de Kylie Jenner, especificamente das Ilhas Turcas e Caicos.

Ela estava usando um moletom branco, calça preta e óculos escuros enquanto cuidava da primogênita. Tristan, por sua vez, a ajudou com as bagagens.

Recentemente, Khloé se abriu sobre a criação da filha em entrevista a Justin Sylvester do Daily Pop.