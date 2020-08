Flay lança clipe de Saudades, Né Minha Filha?

Com raízes sertanejas e muita versatilidade, Flay iniciou a carreira solo através de participações em músicas da DJ Bárbara Labres e do DJ Zullu. As faixas "Beat Gostosinho" e "Quadrilha Das Bandidas fizeram sucesso nas plataformas digitais e abriram portas para a cantora em outros estilos musicais.

Além dos lançamentos inéditos, ela também aposta em gravações de covers, como a versão de "Braba", de Luisa Sonza.

Já nas redes sociais atualmente Flay acumula mais de 5 milhões de seguidores.

Assista ao clipe abaixo: