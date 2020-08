A vida de Joe Jonas desde a chegada da 1ª filha

Joe Jonas está apagando mais uma velinha! Neste sábado, Joe completa 31 anos de muito talento, beleza – obviamente – e paternidade. Amamos!

O cantor recebeu a primeira filha, fruto do seu casamento com Sophie Turner, no dia 22 de julho, segundo o TMZ. E os pombinhos apenas se pronunciaram sobre o nascimento através de seus representantes.

Ainda de acordo com o veículo, a pequena se chama Willa e tem deixado os dois artistas em êxtase, desde então, com a sua chegada.

E como será que o aniversariante do dia tem levado a vida de papai?