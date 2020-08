Ivete Sangalo troca declarações quentes com marido e web vai à loucura

Ivete Sangalo está agitando as redes sociais! O motivo? Na noite de quinta-feira, 13, Ivete fez uma live com Daniel Cady e compartilhou com os fãs momentos pra lá de divertidos – e calientes! – com o marido.

O casal, que foi alvo de rumores recentes de separação, se mostrou apaixonado e deu a entender que a vida sexual estava indo muito bem!

Em certa momento, a cantora disse que é uma mulher "muito elétrica", e ouviu do amado: "Até demais". E ela respondeu: "Humm, você gosta!".

Já em outra parte, Ivete perguntou qual prato Daniel levaria se ele fosse para uma ilha deserta. E adivinha qual foi a resposta?