Katy Perry exibe barrigão de grávida no divertido clipe de Smile

O tema do vídeo também reflete o que inspirou a estrela ao fazer a canção.

"Eu escrevi a faixa-título do álbum quando estava passando por um dos períodos mais sombrios da minha vida e havia perdido o meu sorriso", explicou a cantora, em julho, no Instagram. "Todo este álbum é a minha jornada em direção à luz – com histórias de resiliência, esperança e amor".