Luna Ventura, de Born to Fashion, concorre ao Miss Beleza T Brasil

Luna Ventura, uma das participantes de Born To Fashion, é uma das concorrentes ao Miss Beleza T Brasil 2020! Luna pode ter a chance de representar o País lá fora em um dos eventos mais aguardados do ano.

O concurso seleciona as candidatas mais preparadas para levar o nome do Brasil no exerior no Miss Internacional Queen, está confirmado para acontecer em outubro, em São Paulo.

Em sua apresentação no Instagram oficial do evento, Luna, que representa o estado de Minas Gerais, se descreve como artista plástica, atriz e modelo. "Foi através da arte que eu pude acessar o belo dentro da minha mulheridade. Nem sabia da possibilidade, do que é ser uma mulher, do que era ser travesti, e a arte me trouxe essa possibilidade de criar belezas, do meu corpo. Uma beleza travesti", revelou.