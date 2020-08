Mulher destrói obra de Romero Britto: "Nunca ofenda meu funcionário"

Em outro vídeo no TikTok, Faye, que filmou a cena, explicou toda a situação.

"Normalmente no fim do mês, Romero promove um encontro com pessoas que compraram suas obras de arte e essa mulher vista no vídeo quebrando uma porcelana gerencia um restaurante onde Romero e os amigos foram. Aparentemente eles foram desrespeitosos e rudes com a equipe, os funcionários contaram para ela e, no fim do mês, ela decidiu comprar sua própria porcelana, que custa milhares de dólares, e quebrou na cara dele".