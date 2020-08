Chrissy Teigen anuncia terceira gravidez em clipe de John Legend

Chrissy Teigen e John Legend, que já são pais de Luna e Miles, estão esperando o terceiro filho! A notícia foi dada em grande estilo por Chrissy e John, no clipe da música Wild.

A última cena do vídeo vemos Chrissy com a mão em sua barriga ao lado do marido. O clipe foi gravado durante férias em praia do México e mostra os outros dois herdeiros do casal.

Além de anunciar a gravidez, o casal também tem outra história importante envolvendo um vídeo de música, afinal, eles se conheceram no set do clipe de Stereo, em 2006, dirigido pelo amigo dos dois, Nabil Elderkin.