Miley Cyrus confirma término com Cody Simpson e lança single Midnight Sky

"Mas, no momento, duas metades não podem ser um inteiro e nós estamos individualmente trabalhando em nós mesmos para nos tornarmos as pessoas que queremos ser. Como todo mundo nessa idade, nós estamos decidindo quem queremos ser com nossas vidas e o que queremos fazer com nossas vidas. Então, não faça drama se na semana que vem nós estaremos saindo ou comendo uma pizza. Nós somos amigos há 10 anos e vamos continuar sendo".

A cantora, que levantou rumores de romance com o cantor no fim de 2019, adicionou: "Só não faça disso uma coisa que não é. E com isso dito, chega de bobagens".