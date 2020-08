FreeBritney: A linha do tempo da polêmica envolvendo o bem-estar de Britney Spears e sua tutela

Broadimage/REX/Shutterstock

25 de abril de 2019: Uma fonte confirma ao E! News que a cantora saiu da clínica e está "muito feliz de estar em casa". A fonte adiciona: "Ela está se sentindo mais estável e um pouco melhor, mas é um trabalho em progresso".

Já quanto ao seu pai, que estaria "mal de saúde por causa do stress causado por Britney", ele está se "sentindo melhor", o que o ajudou a "se livrar da ansiedade". Agora que a estrela está em casa, a fonte disse que ela está começando a voltar para sua "antiga rotina: malhando e ficando com seus filhos". O namorado dela também está do lado para ajudá-la a ficar bem.

"Eles querem deixá-la o menos estressada possível e dar um passo de cada vez... Britney está se sentindo mais feliz e saudável, mas ainda há muito caminho para percorrer", a fonte adicionou.

6 de maio de 2019: De acordo com o E! News, a mãe de Britney preencheu um documento pedindo para ser informada de tudo o que envolvia a cantora e a sua tutela. Algumas fontes próximas de Britney disseram para o The Blast que Lynne Spears conversou com Jamie antes de preencher os documentos. O jornal afirmou que Lynne quer todas as informações que forem para a corte. O time de Britney está apoiando a decisão de Lynne, mas ela não está batalhando para dividir a tutela.