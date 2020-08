Ex-MasterChef Júnior critica Neymar e revolta fãs do jogador

Valentina Schulz, ex-participante do MasterChef Júnior, revoltou os fãs de Neymar nesta quinta-feira, 13. A polêmica teve início, após Valentina dizer que odeia pessoas que babam ovo de Neymar, "que nunca fez nada".

Tudo começou quando a influencer foi questionada se iria assistir ao jogo do craque no PSG, após cinco meses afastado do campo. "Minha última preocupação é ver o Neymar jogar e ficar idolatrando ele", revelou.

A partir daí, Valentina revelou que não estava conseguindo mais usar seu WhatsApp, que foi travado pelos fãs do jogador enviando críticas.