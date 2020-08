Kylie Jenner toma shots e se irrita com a mãe: "Me deixa viver porr*"

Kylie Jenner, que celebrou os 23 anos no Caribe, nunca escondeu que ama bons drinks. E em episódio de Keeping Up With the Kardashians, Kylie deixou sua mãe Kris Jenner sem paciência ao parar para tomar alguns shots antes de sair de casa.

Durante viagem a Palm Springs, Kylie e o namorado de sua mãe, Corey Gamble, decidem fazer um "esquenta" virando alguns copos. Enquanto a mãe de Stormi dança com a irmã Khloé Kardashian, a momager pergunta: "Alguns de nós deveria ir?".

Ignorando a mãe, Kylie tem a ideia de beber alguma coisa. Determinada a sair, Kris pergunta mais uma vez se alguém quer ir, mas recebe uma resposta afiada.

"Essa noite é um tipo diferente de noite. Shots?", diz a dona da Kylie Cosmetics.

Enquanto KoKo tenta convencer a irmã caçula a ir devagar com a bebida, Kris vai ficando cada vez mais frustrada.