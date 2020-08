Giovanna Ewbank se derrete com Zyan nos braços de Titi e Bless

Giovanna Ewbank encantou seus mais de 24 milhões de seguidores nesta quinta-feira, 13, no Instagram. O motivo? Gio postou mais uma foto de Zyan, mas desta vez no colo de Titi e Bless. Own!

No clique, os pequenos aparecem de pijama e com o irmão recém-nascido nos braços. "Bom dia com os amores da minha vida na cama", iniciou a atriz.

"Não preciso de mais nada! Meus três anjos de Deus! PS: Repararam no Bless e ZYAN com o mesmo pijama???? MORRI".

Nos comentários, diversas estrelas deixaram seus elogios. Amamos!