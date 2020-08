Manu Gavassi deleta fotos, muda nome e aparece loira no Instagram

View this post on Instagram

🇧🇷 Já viram a transformação da Manu Gavassi em sua nova (e misteriosa) personagem @malugabatti ? O look foi criado pelos profissionais @Rodrigo.Circus e @RoniCesarHair com Shades EQ Gloss 07G + 09G para o efeito de raiz esfumada e 09G + 09GB e Crystal Clear no comprimento. Veja mais nos nossos stories! --- 🇺🇸 Give it up for @rodrigo.circus & @ronicesarhair 🇧🇷 for completely transforming @malugabatti's hair with Shades EQ Gloss. They used 07G Saffron + 09G Vanilla Créme on zone 1 and toned zones 2 & 3 with 09G + 09GB Butter Cream.