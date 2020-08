Larissa Manoela se emociona em live com David Henrie

O filme This is The Year terá uma estreia virtual no dia 28 de agosto e contará com uma sessão de perguntas e respostas ao vivo com David e Selena e o resto do elenco. Já a presentação ficará por conta de Charli e Dixie D'Amelio.

O evento será beneficente e terá ingressos à venda por US$ 11,99 no site oficial do longa. Todo o valor arrecadado será doado à organização Plus1 Covid-19 Relief Fund, que está na luta em combate ao coronavírus.

O longa é estrelado por Lorenzo James Henrie, Vanessa Marano, Jake Short, Gregg Sulkin, Alyssa Jirrels e outros nomes.