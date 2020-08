Recomendado para você : Anitta aparece ao lado de suposto affair em viagem de jatinho

Anitta está aproveitando muito a sua viagem pela Europa! Depois de curtir muito a Croácia ao lado do novo affair, Anitta embarcou em um jatinho na manhã desta quarta-feira, 12, com o próprio Lucas Omulek.

Nos Stories do Instagram, a cantora mostrou o voo na companhia de suas amigas Lary Bottino, Beatrice Vendramin e Ariadna Arantes.

No entanto, quem revelou a presença do artista francês foi Ariadna; que o gravou falando em italiano enquanto se acomodava bem ao lado da cantora. Beatrice e Lary também gravaram o suposto affair da estrela no avião.

O quarteto estava na Itália, onde a musa se divertiu horrores em festas e ao lado de Fred De Palma, com quem fez uma recente parceria musical.