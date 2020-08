Orlando Bloom fala da ansiedade para chegada da filha com Katy Perry

Bloom também é pai de Flynn, de 9 anos, do seu antigo casamento com Miranda Kerr. E embora o pequeno já seja o irmão mais velho de Hart, de 2 anos, e Myles, de 10 meses – fruto do relacionamento da modelo com Evan Spiegel –, ele está ansioso para ter outra irmãzinha.

"Ele tem alguns outros irmãos, mas esta é a sua primeira irmãzinha. Então, ele também está animado. É um momento emocionante".