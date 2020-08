Por que você não pode perder a estreia de Born to Fashion

View this post on Instagram

Quem vê close, não vê corre. Mas a partir de 13 de agosto, às 22h, vai ter corre e muito, mas muuuuuito close, SIM! #BornToFashion está chegando! Claro, só no E! ⠀ Assista ao E! na NET/CLARO 550 SKY 491 VIVO 626 OI 133