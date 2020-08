Joey King revela por que excluiu tweet polêmico sobre o ex Jacob Elordi

Joey King tem sido sincera sobre o ex-namorado, Jacob Elordi. Depois de revelar como foi trabalhar com ele em A Barraca do Beijo 2, Joey contou o motivo de ter apagado um recente tweet sobre Elordi.

No início de agosto, o ator concedeu entrevista à Variety para falar sobre o final da sequência do filme. "Eu não vi isso. Você viu mais do que eu. Não sei se tenho permissão para dizer isso, mas eu não vi", respondeu ele.

Em resposta, a atriz deu sua opinião no Twitter ao dizer: "Jacob assistiu. Ele está limitando [mentindo]". No entanto, os fãs se questionaram por que ela apagou o tweet. E, em entrevista a Howard Stern, Joey explicou o porquê.

"Eu ouvi o termo ‘limitar' no TikTok, no Twitter e no Instagram e por meio dos meus amigos, e fiquei tipo, ‘acho que isso é novo'. Aparentemente, não é. É algo que eu não deveria ter usado como uma pessoa branca. Eu tirei isso".

"Duas contas no Twitter me chamaram atenção e por isso eu apaguei. As pessoas pensaram que era porque eu estava tipo, ‘Oh, não. Eu não deveria ter dito isso sobre ele'".