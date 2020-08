Como Anna Faris parabenizou o ex Chris Pratt com a chegada da filha

Chris Pratt anunciou na segunda-feira, 10, o nascimento de sua filha Lyla Maria, fruto do casamento com Katherine Schwarzenegger. E Anna Faris, ex-esposa de Pratt, fez questão de apoiar os novos papais.

O ex-casal, que se separou há três anos, seguem sendo bons amigos e ótimos pais para Jack Pratt, de sete anos. E a atriz tem sido aberta sobre o relacionamento do ex com Katherine, inclusive sobre o nascimento do bebê.

"Anna os parabenizou e enviou um presente", disse uma fonte ao E! News. "Eles se dão bem e têm um bom relacionamento. Ela está feliz por Jack se tornar um irmão mais velho e dá muito apoio".

Durante entrevista ao podcast Divorce Sucks!, Anna contou que embora o seu casamento não tenha dado certo, eles são "muito bons e respeitosos um com o outro, e acho que há muita bondade e amor".

"É muito difícil estar completamente separado de alguém com quem você gastou tanto investimento emocional".