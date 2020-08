Recomendado para você : Débora Nascimento e Luiz Perez terminam namoro, diz jornal

Débora Nascimento e Luiz Perez não formam mais um casal. Segundo o jornal Extra, Débora e Perez terminaram recentemente o namoro.

De acordo com o veículo, uma fonte ligada aos dois confirmou o fim do romance, iniciado em setembro do ano passado. Eles haviam celebrado, em junho, o Dia dos Namorados, mas não seguiram juntos.

Como os fãs sabem, a musa engatou o namoro com o dermatologista após o fim de seu casamento com José Loreto.