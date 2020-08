Alice Marcone, de Born to Fashion, reflete sobre fala polêmica de Marília Mendonça

View this post on Instagram

Aproveitando a pauta que ainda tá quente, eu queria falar um pouco mais sobre a cultura da chacota em relação às masculinidades que se relacionam com mulheres trans. Na verdade, quero falar, justamente, do rompimento desse ciclo. Da construção de novos imaginários, de novas possibilidades de afeto para uma mulher trans e travesti e pra quem se relaciona com elas. Enquanto o nosso amor for piada, ele será apenas a sofrência errada. Não aquela sofrência que vem de um excesso de romantismo, mas a que é barrada pelo constrangimento, pelo sigilo e pela ideia de uma masculinidade impossível de ser sustentada. Muitas pessoas tem me seguido desde as polêmicas envolvendo o maior nome do feminejo, e eu realmente quero aproveitar esse momento pra seguir com essa discussão. Não é sobre lacre ou cancelamento: é sobre a abertura de novos caminhos e possibilidades. Então eu convido todo mundo que não viu - e até quem já viu - assistir o meu clipe “Noite Quente”, dirigido pela dupla maravilhosa @filmesdadiaba sob essa ótica. Esses stills são da deusa @mayra_azzi e o ator representando pra essa masculinidade em crise é @thomasaquinooficial_ . O link do trabalho está na minha bio. Que façamos da crise um momento de transformação. Que, da chacota, venha um constrangimento para quem riu. E que esse constrangimento invertido possa construir o que a música sertaneja, desde que se tornou uma expressão do romantismo brasileiro, tentou construir: uma celebração de um amor vulnerável e sensível. Pois eu, mulher trans e sertaneja, continuarei celebrando e cantando sobre a possibilidade de amar e ser amada, desejar e ser desejada, sofrer pelos amores certos e superar os que não valem a pena. E anuncio também que, nos próximos dias, farei uma série de covers de clássicos sertanejos que revisitam, justamente, essa masculinidade em crise. Pra além de ressignificar o lugar da mulher trans na sociedade, o meu sertanejo quer ressignificar também o lugar do homem, heterossexualidade e da cisgeneridade. Eu não quero muros e cisões. Quero pontes e alianças. Deixemos que a arte faça seu trabalho...