Joey King revela como foi filmar A Barraca do Beijo 2 com o ex Jacob Elordi

No entanto, parece que as duas estrelas seguiram em frente. No início deste ano, Joey gerou rumores de romance com Steven Piet, produtor executivo da série The Act. Ela também o chamou de "doce namorado" em entrevista à InStyle.

Já nas última semanas, ela se viu em rumores de romance com Taylor Zakhar Perez, que também trabalhou com ela em A Barraca do Beijo 2. Elordi, por sua vez, gerou especulações com Zendaya.