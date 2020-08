Kanye West está "se sentindo muito bem" ao se reunir com Kim Kardashian para férias em família

Como os fãs devem lembrar, há algumas semanas Kanye publicou uns tweets afirmando que queria o divórcio, porém, ele voltou atrás e acabou se desculpando publicamente para a amada.

"Eu queria me desculpar para a minha esposa após tornar público algo que é particular", disse ele no sábado, dia 25 de julho. "Eu não a defendi do jeito que ela me defendeu. Para Kim, eu quero dizer que eu sei que te machuquei. Por favor, me perdoe. Obrigado por sempre me apoiar".

Antes disso, Kim fez um post no Instagram pedindo para as pessoas terem compreensão com Kanye e não julgarem pessoas que enfrentam problemas de bipolaridade.