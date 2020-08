Miss Beleza T Brasil está confirmado para final de outubro

O Miss Beleza T Brasil, que seleciona as candidatas trans mais bem preparadas para representar o país no concurso internacional, Miss Internatitonal Queen, está confirmado para Outubro, em São Paulo. Ano passado, Ariella Moura foi a vencedora da competição de beleza no Brasil e ficou em segundo lugar no concurso mundial.

Neste ano, os organizadores do evento já divulgaram no Instagram as 23 candidatas dos estados brasileiros.