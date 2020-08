Recomendado para você : Rafa Kalimann assume romance com ex-Casa de Vidro, Daniel Caon

Rafa Kalimann está com o coração preenchido! Kalimann, que reclamou da falta de privacidade em sua própria casa, assumiu o romance com Daniel Caon, ex-participante da Casa de Vidro do BBB 20.

Em entrevista ao site de Hugo Gloss, a influenciadora revelou que se aproximou do compositor nos últimos meses.

"Estamos apenas nos conhecendo, nos permitindo", disse ela, afastando o status de namoro. "Não queríamos rotular ‘estamos juntos' porque como todas as outras pessoas estamos passando pelo processo de conhecer e ver se vai dar certo, com calma".

"De forma espontânea e, principalmente, real e sincero".