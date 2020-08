Cardi B defende Kylie Jenner e rebate críticas raciais no clipe de WAP

YouTube

Quanto à aparição surpresa de Jenner, a cantora explicou seu raciocínio para a escala da magnata de maquiagem, observando o relacionamento de seu marido, Offset, com o ex da estrela, Travis Scott.

"Por que coloquei Kylie Jenner no meu videoclipe? Ela tratou minha irmã e minha filha de maneira tão adorável na festa de aniversário de sua criança. Travis e Set são muito próximos e Kris Jenner tem me aconselhado sobre certas coisas que eu pergunto e seu marido é muito próximo do meu".

No dia do lançamento do clipe de WAP, Cardi explicou por que reuniu várias mulheres, em entrevista ao New Music Daily, da Apple Music.

"Eu queria muitas mulheres diferentes, não apenas rappers do sexo feminino... Vocês vão ver no vídeo desde modelos, influenciadoras e muito mais".