Namorado de Sasha Meneghel diz que usa shampoo infantil de Xuxa

João Figueiredo, namorado de Sasha Meneghel, provou que é um genro de dar orgulho! Na noite de domingo, 8, João postou uma foto no Instagram e revelou que usa o shampoo infantil de Xuxa Meneghel.

No clique, o cantor gospel aparece com os cabelos sedosos e com sorriso no rosto. "Jesus, abençoa nossa semana e que sobre você esteja a Paz, Alegria e Sabedoria que vem dEle!", disse ele na legenda.

Os fios, claro, foram elogiados por um seguidor na rede social. "Conservando meu cabelo para ficar bonito como o seu", mandou o internauta, que obteve resposta do amado de Sasha.

"Boa. Perseverança é o segredo. E shampoo de criança. Eu uso o Xuxinha", contou João, referindo-se à linha de higiene da apresentadora.