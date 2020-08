Brooklyn Beckham e Nicola Peltz se casaram em segredo?

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz já estão casados? Os fãs acham que sim! Brooklyn e Nicola estão espalhando rumores de casamento após um mês de noivado.

Na sexta-feira, 7, a atriz compartilhou um clique, digamos, interessante em seus Stories do Instagram, do qual exibia a sua mão e a do amado. No entanto, o que chamou atenção foi a aliança dourada de ambos.

Embora a musa, que usou um vestido da sogra Victoria Beckham no noivado, não tenha deixado nenhum comentário, a mensagem parecia clara!

Além disso, Brooklyn colocou mais lenha na fogueira com sua última publicação no Instagram. No domingo, 9, ele compartilhou a imagem de sua amada com uma lingerie preta. "Sra. Beckham", comentou um. "Nicola Beckham", disse outro.

Apesar dos rumores, eles ainda não confirmaram o casamento.