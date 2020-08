Mayra Cardi faz post homenageando Arthur Aguiar no Dia dos Pais

Mayra Cardi e Arthur Aguiar tiveram um término bem conturbado após a influencer descobrir várias traições do ex-amado, mas isso não quer dizer que eles não saibam deixar isso tudo de lado pela filha Sophia, de 2 anos!

Nas redes sociais, Mayra fez um post homenageando Arthur como pai no Dia dos Pais. "Feliz dia dos pais Nelson Rangel e Arthur Aguiar. E ao meu papai que está com Deus. obrigada pelas nossas vidas", disse ela no Instagram.