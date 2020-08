Demi Lovato se declara ao comemorar 5 meses de namoro com Max Ehrich

Para quem não lembra, os dois anunciaram o noivado no mês passado através das redes sociais.

"Quando eu era uma garotinha, meu pai sempre me chamou de sua 'pequena parceira' - algo que pode ter soado estranho sem seu sotaque sulista de caubói. Pra mim fez perfeito sentido. E hoje essa palavra faz perfeito sentido de novo, mas hoje eu estou oficialmente sendo a parceira de alguém", escreveu Demi.

"Max, eu sabia que eu te amava no momento em que te conheci. Foi algo que não consigo descrever pra ninguém que não passou por isso de primeira mão, mas por sorte você passou também... eu nunca me senti tão incondicionalmente amada por alguém na minha vida (além dos meus pais) com as falhas e tudo mais. Você nunca me pressiona a ser nada além de mim mesma. E você me faz querer ser a melhor versão de mim mesma".

"Estou honrada em aceitar sua mão em casamento. Eu te amo mais do que uma legenda pode expressar, mas estou em êxtase em começar uma família e vida com você. Eu te amo pra sempre, meu amor. Meu parceiro. Um brinde ao nosso futuro!", vibrou a estrela.