Selena Gomez entra para o elenco da série Only Murderers In The Building

Os fãs de Selena Gomez podem comemorar!

Primeiramente ela lançou uma música nova, depois um clipe, então o trailer para o seu programa na HBO e agora anunciou o que todos queríamos: ela vai voltar para a comédia. Gomez vai estrelar a nova série da Hulu, Only Murderers In The Building ao lado de Steve Martin e Martin Short. Apesar do personagem dela não ter sido revelado, já há detalhes sobre o roteiro.

Segundo a Hulu, "a série vai acompanhar três estranhos (Martin, Short e Gomez), que amam séries de crimes e acabam se envolvendo em um".

O show foi co-criado por Martin e pelo escritor John Hoffman, e Gomez será produtora executiva ao lado de Short, Jess Rosenthal e Dan Fogelman, criador de This Is Us. É mole?