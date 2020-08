Recomendado para você : Saiba mais sobre Alice Marcone, especialista de Born to Fashion

Se você assistiu o Festival Born to Fashion, do E!, com certeza se deparou com a nossa maravilhosa apresentadora Alice Marcone! E como muita gente ficou querendo saber mais sobre a diva, fizemos um vídeo falando sobre ela. Assista acima!

Alice será uma das especialistas de nosso reality show Born to Fashion. A atração mostrará os desafios das mulheres transexuais tentando emplacar na carreira de modelo, enquanto André Veloso, Lila Colzani e Marcone ajudarão nossas estrelas a estarem prontas para todos os obstáculos dessa profissão.