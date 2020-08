Michelle Obama envia mensagem reconfortante após revelar depressão

Michelle Obama não quer que você se preocupe com ela. Michelle deixou os seus fãs preocupados depois de mencionar, em novo episódio de seu podcast, que "está lidando com alguma forma de depressão de baixo grau" como resultado desses tempos históricos.

No entanto, um dia depois, a ex-primeira dama dos Estados Unidos abordou a preocupação com sua cabeça através de uma mensagem para os admiradores nas redes sociais. "Eu só queria entrar em contato com todos, porque muitos de vocês estão me consultando depois de ouvir o podcast desta semana. Primeiro de tudo: estou indo muito bem", garantiu ela no Instagram. "Não há razão para se preocupar comigo".

Como Michelle explicou, sua preocupação é com os trabalhadores que estão na linha de frente, os ativistas do Black Lives Matter e as famílias que estão tomando decisões sobre as escolas em meio à pandemia.

"Como eu disse naquela conversa com @Michele__Norris, estou pensando nas pessoas por aí se arriscando pelo resto de nós – médicos, enfermeiros e trabalhadores essenciais de todos os tipos", explicou ela. "Estou pensando nos professores, alunos e pais que estão apenas tentando descobrir a escola para o outono. Estou pensando nas pessoas que estão por aí protestando e se organizando por um pouco mais de justiça em nosso país".