Aricia Silva pede perdão a Mayra Cardi e chama Arthur Aguiar de "cachorrão"

Por fim, Aricia deixou claro sua opinião sobre o jeito de Mayra expor toda essa situação e ainda pediu perdão para a musa fitness.

"No início eu fui contra ao jeito que ela expôs. Mas depois de tudo isso e me colocando no lugar dela, eu penso que talvez foi a única saída dela. Se ela me enxerga como uma das traidoras, eu realmente quero pedir perdão. Porque eu já estive no lugar dela. E jamais ficaria com o marido dela sabendo disso".