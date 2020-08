Maiara e Fernando Zor reatam namoro pela sexta vez

Maiara, da dupla com Maraisa, e Fernando Zor reataram o namoro. Esta já é a sexta reconciliação de Maiara e Fernando.

De acordo com Leo Dias, do Metrópoles, os dois, que anunciaram o último término no final de julho, estão curtindo uns dias em Alcinópolis, em Mato Grosso do Sul, mais precisamente na Pousada Recanto dos Jaus.

Eles aproveitaram a quinta-feira, 6 para pescar no Pantanal. O cantor chegou a postar a foto de um peixe nos Stories do Instagram, na qual aparece parte do corpo da estrela. Já a cantora não postou nada da viagem.