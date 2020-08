Recomendado para você : Jennifer Garner e o namorado, John Miller, terminam após 2 anos juntos

Jennifer Garner e John Miller terminaram a relação!

Após mais de dois anos de namoro, a vencedora do Globo de Ouro e o empresário estão terminando, segundo várias fontes. Garner, que tem três filhos com o seu ex-marido, Ben Affleck, levantou rumores de romance com Miller em outubro de 2018. "Sim, eles estão namorando, mas não é nada sério", disse uma fonte ao E! News na época. "Ela saiu com ele nos últimos meses e está conhecendo melhor. Eles têm alguns amigos em comum e conhecem as mesmas pessoas através dos filhos".

Apesar de Garner e Miller manterem a relação bem discreta com o passar dos anos - com algumas poucas aparições públicas - o E! News descobriu que eles ainda estavam juntos no começo de 2020. "Jen ainda se encontra com John e vê conteúdo na relação que eles estão tendo", disse uma fonte para o E! News no fim de fevereiro. "John é um cara legal e normal que está em uma situação parecida enquanto educa os filhos passando por um divórcio. Eles curtem ficar juntos".